BC Wildfire Service has released a statement following the passing of one of their firefighters last Thursday.

On social media, they say that the deceased, Devyn Gale, was an initial attack crew member out of the Columbia Fire Zone in Revelstoke and a third-year firefighter. They say she passed due to injuries while fighting a wildfire, in service of her community and the people of BC.

Their statement reads, “She was a trusted colleague, a loving friend, a beloved sibling and a cherished daughter. She personified the iconic Reds and Blues of wildland firefighting in British Columbia: she was bravery, grit, hard work, determination, leadership and selflessness. She was one of us. She was the heart of us.

It is hard to articulate the connectedness of a community like ours. We work shoulder-to-shoulder for long hours in extremely challenging circumstances. Those experiences change you, they connect you, they sustain you.”

Her family says she was an amazing sister and loving daughter who was on the path to becoming a nurse.

They are encouraging donations in her memory to the Revelstoke Community Foundation to allow her legacy to live on in that community.